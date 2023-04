Vivendi signe une promesse d'achat pour la vente d'Editis à IMI de Kretínský

(Actualisé avec précisions, contexte, cours de Bourse) 24 avril (Reuters) - Vivendi a déclaré lundi avoir conclu une promesse d'achat avec International Media Invest (IMI), une filiale de Czech Media Invest, pour la vente de la société d'édition Editis. La société, qui est sur le point d'obtenir l'autorisation de l'UE pour racheter Lagardère, a déclaré en mars que des pourparlers sur la vente d'Editis avaient été engagés avec IMI, fondé par l'homme d'affaires milliardaire Daniel Kretínský. Daniel Kretínský, qui a fait fortune dans l'énergie, détient des participations dans le quotidien Le Monde, Casino et TF1. L'homme d'affaires a également proposé lundi une augmentation de capital à Casino à laquelle il souscrirait dans le cadre d'un plan qui pourrait conduire à une prise de contrôle du groupe. Czech Media Invest (CMI), qu'il dirige, est le premier groupe de médias de la République tchèque. "Concernant le rapprochement entre Vivendi et Lagardère, nous avons présenté des propositions de remèdes à la Commission européenne et attendons désormais sa décision prévue pour la mi-juin 2023", a déclaré Vivendi dans un communiqué. Dans un communiqué séparé, IMI a déclaré que "l'acquisition d'Editis conforte la stratégie de développement de CMI dans l'industrie des contenus dans le respect de la dimension d'exception culturelle propre à ces activités." Vivendi a par ailleurs annoncé une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, citant la croissance de toutes les activités de la société, en particulier celle du Groupe Canal+. La société, dont le premier investisseur est le milliardaire Vincent Bolloré, a annoncé une augmentation de 3,1% de son chiffre d'affaires à taux de change constant à 2,29 milliards d'euros au cours des trois premiers mois de 2023, contre 2,22 milliards d'euros il y a un an. C'est toutefois inférieur à la prévision de 2,30 milliards d'euros établie par les analystes de JPMorgan et à celle de 2,28 milliards des analystes de Barclays. A la Bourse de Paris, l'action Vivendi perd 2% à 9,74 euros dans la matinée alors que le CAC 40 recule au même moment de 0,26%. (Reportage Laura Lenkiewics et Diana Mandiá, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)