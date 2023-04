Vivendi signe une promesse d'achat pour la vente d'Editis à IMI de Kretínský

24 avril (Reuters) - Vivendi a déclaré lundi avoir conclu une promesse d'achat avec International Media Invest (IMI), une filiale de Czech Media Invest, pour la vente de la société d'édition Editis. La société, qui est sur le point d'obtenir l'autorisation de l'UE pour racheter Lagardère, a déclaré en mars que des pourparlers sur la vente d'Editis avaient été engagés avec IMI, fondé par l'homme d'affaires milliardaire Daniel Kretínský. (Reportage Laura Lenkiewics et Diana Mandiá, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)