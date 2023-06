Vivendi signe l'accord de cession d'Editis à IMI (Daniel Kretinsky)

PARIS (Reuters) - Vivendi a annoncé vendredi avoir conclu le contrat de cession de 100% du capital d'Editis avec le groupe International Media Invest (IMI), filiale du groupe CMI, fondé par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky. Cette vente est une condition posée par la Commission européenne en échange de son feu vert au rachat de Lagardère par Vivendi. Bruxelles estimait que l'opération était susceptible de réduire de manière significative la concurrence sur le marché du livre en raison d'un rapprochement entre Hachette, propriété de Lagardère, et Editis. Vivendi s'est engagé auprès de la Commission à céder Editis et le magazine Gala, concurrents respectifs de Hachette et de Paris Match, deux filiales de Lagardère. "A la suite de l'obtention de l'autorisation de la Commission européenne de réaliser le rapprochement avec le groupe Lagardère, IMI devra être agréé par la Commission européenne en tant que repreneur approprié", a précisé Videndi dans un communiqué. L'opération devrait aboutir "au plus tard d'ici début octobre 2023", a précisé le groupe. (Rédigé par Blandine Hénault et Kate Entringer)