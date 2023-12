Vivendi s'envole en Bourse après l'annonce d'un projet de scission

(Actualisé avec précisions sur le projets de Vivendi, commentaires d'analystes) 14 décembre (Reuters) - L'action Vivendi bondit en Bourse jeudi matin, après que le groupe de médias a déclaré qu'il allait étudier un projet de scission de ses activités en plusieurs entités. A 08h26 GMT, le titre était en hausse de 9,51%, contre un CAC 40 en progression de 1,54%. Dans un communiqué de presse publié mercredi, le groupe a expliqué que le directoire avait proposé au Conseil de surveillance un projet de scission du groupe en plusieurs entités. "Vivendi subit une décote de conglomérat très élevée, diminuant significativement sa valorisation et limitant ainsi ses capacités à réaliser des opérations de croissance externe pour ses filiales", explique le groupe. Le projet se structurerait autour de trois entités cotées en Bourse : Canal+, Havas, ainsi qu'une société d'investissement qui détiendrait des participations financières dans des entreprises du secteur de la culture, dont la participation majoritaire de Vivendi dans Lagardère. Dans une note, les analystes de JPMorgan estiment qu'un tel développement "mettrait fin à la décote de conglomérat et augmentera la valeur de la participation de Vincent Bolloré dans Vivendi sans qu'il n'ait à payer une prime ; faciliterait la croissance externe pour Havas et Canal+ ; faciliterait la prise de contrôle des deux groupes par Vincent Bolloré à terme, car le prix à payer serait plus faible". Les analystes de la banque jugent également que l'action pourrait bondir jusqu'à 50% par rapport à son cours de clôture mercredi si la décote de conglomérat disparaît dans son entièreté. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)