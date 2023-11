Vivendi reçoit 653 ME de la cession d'Editis à IMI de Daniel Kretinsky

14 novembre (Reuters) - Vivendi a annoncé mardi qu'il recevrait un montant total de 653 millions d'euros après avoir finalisé l'opération de cession d'Editis à International Media Invest (IMI), filiale du groupe CMI, fondé par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky. Ce montant inclut le remboursement à Vivendi de la dette d'Editis à la réalisation de l'opération, précise le groupe français dans un communiqué. La vente du groupe d'édition fait suite à une condition posée par la Commission européenne en échange de son feu vert au rachat de Lagardère par Vivendi. Avec la finalisation de la cession d'Editis, le rapprochement entre Vivendi et le groupe Lagardère devrait intervenir dans les prochaines semaines, a précisé Vivendi mardi. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)