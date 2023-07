Vivendi : Prisma Media négocie la cession du magazine Gala avec le groupe Figaro

(Reuters) - Vivendi a annoncé mardi que sa filiale Prisma Media est entrée en négociations exclusives avec le groupe Figaro, propriété du groupe Dassault, en vue d'une cession du magazine Gala.

"Il a été décidé d'entrer en négociations exclusives avec le Groupe Figaro qui devra, si celles-ci aboutissent, être agréé en tant que repreneur par la Commission européenne", a précisé Vivendi dans un communiqué. Le groupe s'est dit confiant de pouvoir finaliser l'opération, qui devra faire l'objet des procédures d'information-consultation des instances représentatives du personnel, d'ici à octobre 2023. Vivendi s'est engagé auprès de la Commission européenne à céder notamment le magazine Gala, concurrent de Paris Match, pour obtenir le feu vert de la Commission européenne à son projet de rachat de Lagardère. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)