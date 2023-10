Vivendi grimpe contre la tendance après un bon troisième trimestre

(Corrige la mention de Vivendi au sein du CAC 40) PARIS (Reuters) - Vivendi grimpe vendredi à la Bourse de Paris après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre, porté par la croissance de ses divisions Canal+ et Havas. A 08h04 GMT, l'action Vivendi gagne 2,6% à 8,47 euros alors que le SBF 120 recule au même moment de 0,98%. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 2,43 milliards d'euros, en hausse de 3,1% à taux de change et périmètre constants sur un an. "La croissance organique de 3,1% est supérieure à notre prévision de 1,7% grâce à la progression plus forte que prévu de Havas, Canal+ France et Studio Canal", soulignent dans une note les analystes de JPMorgan. Ils ont relevé leur prévision de croissance organique pour l'ensemble de l'exercice à 3,6% contre 3,3% auparavant. (Rédigé par Blandine Hénault)