Vivendi envisage une scission de ses activités en quatre entités

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Vivendi a déclaré mardi que son conseil de surveillance a approuvé une proposition de son directoire de scinder le groupe en quatre entités - Canal+, Havas, une société regroupant les actifs dans l'édition et la distribution, et une société d'investissement. Le géant des médias avait annoncé en décembre qu'il allait étudier un projet de scission de ses activités en plusieurs entités. Un nouvel état d'avancement de l'étude du projet de scission sera présenté lors de la réunion du conseil de surveillance le 7 mars, date de la publication des résultats annuels du groupe, a fait savoir Vivendi dans un communiqué. Plusieurs étapes importantes devront aussi être franchies, a rappelé le groupe, citant la consultation des instances représentatives du personnel des entités concernées, l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, les approbations requises des porteurs d’obligation et autres prêteurs du groupe, puis, le cas échéant, le consentement des actionnaires. Ce projet, destiné à donner à l’ensemble des activités les moyens humains et l’agilité financière nécessaires à leurs développements, devra démontrer sa valeur ajoutée pour l’ensemble des parties prenantes et comporter une analyse des conséquences fiscales des différentes opérations envisagées, est-il écrit dans le communiqué de Vivendi. (Rédigé par Jean Terzian)