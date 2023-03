Vivendi en négociations avec l'homme d'affaires Kretinsky pour la vente d'Editis

PARIS (Reuters) - Vivendi a annoncé mardi entrer en négociations exclusives avec le groupe IMI, filiale de la holding tchèque CMI de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, pour la vente de l'intégralité du capital de son groupe d'édition Editis. "Cette opération envisagée devra être acceptée par la Commission européenne et fera l'objet des procédures d'information-consultation des instances représentatives du personnel concernées", précise le géant des médias dans un communiqué. Vivendi, confronté aux règles de la concurrence européenne pour mener à terme son projet de rachat de Lagardère, propriétaire d'Hachette, concurrent d'Editis, a indiqué la semaine dernière qu'il poursuivait ses discussions avec de potentiels repreneurs d'Editis afin d'obtenir le feu vert des autorités bruxelloises. La Commission européenne a ouvert en novembre dernier une enquête approfondie sur le projet, estimant que l'opération était susceptible de réduire de manière significative la concurrence sur le marché du livre en raison d'un rapprochement entre Hachette et Editis. Vivendi, contrôlé par le milliardaire Vincent Bolloré, avait initialement proposé comme remède une scission d'Editis, la distribution simultanée de ses titres aux actionnaires de Vivendi et sa cotation à la Bourse de Paris, un projet désormais "suspendu". Vivendi précise avoir reçu plusieurs offres pour la cession de l'intégralité du capital d'Editis. Selon le Financial Times, outre Daniel Kretinsky, le groupe canadien Quebecor et le groupe de médias français Reworld étaient candidats. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Tangi Salaün)