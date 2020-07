Vivendi devient le premier actionnaire du groupe Lagardère

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Vivendi, contrôlé par le milliardaire Vincent Bolloré, a encore accru sa participation au capital du groupe Lagardère dont il détient désormais 21,19%, devenant son premier actionnaire devant le fonds activiste Amber Capital.

Dans une déclaration à l'Autorité des marchés financiers, le géant des médias et du divertissement, qui avait révélé fin avril avoir acquis plus de 10% de la société, déclare qu'il envisage de continuer à se renforcer au capital du groupe présent dans l'édition, les médias et les boutiques d'aéroport.

Vivendi, qui précise ne pas avoir l'intention de prendre le contrôle de Lagardère, dit "envisager de demander sa nomination ou celle d'une ou de plusieurs personnes comme membre du conseil de surveillance de Lagardère".

En augmentant ses parts, Vivendi devance le fonds britannique Amber Capital, jusque-là premier actionnaire avec 18% du capital, qui a échoué en mai à obtenir le remaniement du conseil de surveillance de Lagardère lors de son assemblée générale.

Le soutien de Vivendi, entre autres, a permis de faire pencher le vote en faveur du gérant commandité, Arnaud Lagardère, qui ferraille depuis quatre ans contre le fonds activiste.

Les interrogations sont toutefois nombreuses sur les intentions de Vincent Bolloré, dont le groupe Vivendi qu'il contrôle, est également présent dans les médias et l'édition.

Faisant redoubler les spéculations, un autre milliardaire, le PDG du géant français du luxe LVMH Bernard Arnault a pris fin mai une participation d'environ 25% dans Lagardère Capital & Management (LCM), la société holding d'Arnaud Lagardère.

"Nous avons toute confiance en la capacité de Bernard Arnault d'assurer le développement du groupe Lagardère et sommes heureux d'investir à ses côtés dans ce groupe", a déclaré ce mercredi à Reuters un porte-parole de Vivendi.

(Gwénaëlle Barzic, avec Dominique Vidalon, édité par Blandine Hénault)