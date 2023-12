Vivendi dépose une plainte contre la vente du réseau fixe de TIM, selon des sources

MILAN (Reuters) - Vivendi, principal actionnaire de Telecom Italia (TIM), a déposé une plainte auprès d'un tribunal de Milan pour contester la vente du réseau de téléphonie fixe de l'opérateur italien pour un montant de 19 milliards d'euros, ont déclaré trois sources vendredi. Dans sa plainte, qui bénéficie d'une procédure accélérée, Vivendi demande au tribunal d'annuler la décision du conseil d'administration de TIM de vendre le réseau, ont déclaré deux sources. La plainte ne demande pas la suspension immédiate de la transaction, ont précisé les sources. Vivendi avait déclaré qu'il ne soutiendrait pas la vente du réseau de téléphonie fixe de TIM si sa juste valeur n'était pas reconnue. (Reportage Elvira Pollina, version française Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)