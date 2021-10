Vivendi demande l'autorisation de détenir jusqu'à 29,9% de Prisa

(Bien lire que Vivendi demande l'autorisation de porter sa participation jusqu'à 29,9%, pas qu'elle entend le faire)

MADRID (Reuters) - Vivendi a demandé au gouvernement espagnol l'autorisation de pouvoir porter jusqu'à 29,9% sa part dans le groupe de médias Prisa, a déclaré lundi le propriétaire d'El Pais dans un document transmis à l'autorité de régulation des marchés.

Le groupe contrôlé par Vincent Bolloré a porté en janvier dernier à 9,9% sa part dans Prisa, après avoir acquis auprès de HSBC 7,89% du capital du groupe espagnol pour un montant de 52 millions d'euros.

"La prise de participation dans Prisa s'inscrit dans la stratégie de Vivendi de se renforcer en tant que groupe mondial de contenus, de médias et de communication, et d'élargir son accès aux marchés de langue espagnole en Europe, en Amérique latine et aux Etats-Unis", avait alors expliqué le groupe français dans un communiqué.

Le gouvernement espagnol, dirigé par le socialiste Pedro Sanchez, a fait adopter l'an dernier une loi obligeant les entreprises étrangères cherchant à acquérir plus de 10% des parts du capital de sociétés cotées à en demander au préalable l'autorisation.

Prisa, qui fait face à un lourd endettement, est contrôlé par le fonds activiste Amber Capital, dirigé par l'homme d'affaires Joseph Oughourlian, avec une part de 29,84% selon les données Refinitiv.

Sa valorisation boursière se montait lundi à environ 396 millions d'euros.

(Reportage Inti Lauduro; version française Jean-Stéphane Brosse)