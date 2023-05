Vivendi chute, des cessions d'actions évoquées...

PARIS, 23 mai (Reuters) - L'action Vivendi accuse la plus forte baisse du CAC 40 mardi dans la matinée, des traders évoquant la cession de titres par la société Compagnie de Cornouaille, contrôlée par l'homme d'affaires Vincent Bolloré. Vers 10h30, Vivendi perd 6,73% à 9,44 euros. La société Compagnie de Cornouaille a déclaré à l'Autorité des marchés financiers (AMF) avoir cédé le 16 mai plus de l,45 million de titres Vivendi au prix de 9,5708 euros l'action, selon un avis financier. Contacté par Reuters, Vivendi s'est refusé à commenter. Vincent Bolloré est l'actionnaire majoritaire du groupe français de médias avec 29,1% du capital, selon les données de Refinitiv. (Rédigé par Laetitia Volga et Kate Entringer, avec la contribution de Michal Aleksandrowicz, édité par Blandine Hénault)