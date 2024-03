Vivendi : Chiffre d'affaires en hausse en 2023, porté par Canal+, Havas et le rachat de Lagardère

7 mars (Reuters) - Vivendi a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires annuel en hausse en 2023, porté notamment par le rachat de Lagardère, finalisé à la fin de l'année, ainsi que les performances du Groupe Canal+ et de Havas. Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 10,51 milliards d'euros en 2023, en hausse de 2,6% à taux de change et périmètre constants. "Cette évolution reflète la progression de Groupe Canal+ (+188 millions d'euros) et de Havas (+107 millions d'euros), ainsi que l'incidence de la consolidation de Lagardère à compter du 1er décembre 2023 (+670 millions d'euros)", a indiqué l'entreprise dans un communiqué. (Rédigé par Gaëlle Sheehan)