Vivendi: Bénéfice annuel en hausse en 2023, porté par Canal+, Havas et le rachat de Lagardère

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Vivendi a fait état jeudi d'un bénéfice annuel en hausse en 2023, porté notamment par le rachat de Lagardère, finalisé à la fin de l'année, ainsi que les performances du Groupe Canal+ et de Havas. En 2023, le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA) du groupe s'est élevé à 934 millions d'euros, contre 868 millions d'euros l'année précédente. Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 10,51 milliards d'euros en 2023, en hausse de 2,6% à taux de change et périmètre constants. "Cette évolution reflète la progression de Groupe Canal+ (+188 millions d’euros) et de Havas (+107 millions d’euros), ainsi que l’incidence de la consolidation de Lagardère à compter du 1er décembre 2023 (+670 millions d’euros)", a indiqué l'entreprise dans un communiqué. A lire aussi... Vivendi n'a pas donné d'informations supplémentaires sur le projet de scission en quatre sociétés distinctes, dont le groupe étudie toujours la faisabilité. Le président du directoire, Arnaud de Puyfontaine, a déclaré lors d'une conférence avec des journalistes avoir présenté jeudi l'état d'avancement du projet de scission au conseil de surveillance, comme c'était prévu. Vivendi proposera un dividende ordinaire en numéraire de 0,25 euro par action pour 2023, stable par rapport à l'année précédente. (Rédigé par Gaëlle Sheehan, avec Olivier Sorgho)