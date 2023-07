Vivendi affiche un chiffre d'affaires au S1 en hausse de 3,7%

(Reuters) - Vivendi a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires pour le premier semestre en hausse de 3,7%, tiré par le Groupe Canal+, Havas et Gameloft. Le chiffre d'affaires du groupe de médias a atteint 4,70 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année. Vivendi a cependant affiché un bénéfice net, part du groupe, en baisse de 64,6% à 174 millions d'euros, car la société avait bénéficié l'année dernière de l'opération d'apport de la participation dans Banijay à FL Entertainement. Concernant le rapprochement avec Lagardère, le conglomérat du milliardaire Vincent Bolloré, s'est dit confiant de pouvoir finaliser les opérations requises d'ici à octobre 2023. (Rédigé par Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)