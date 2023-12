Visite surprise de Volodimir Zelensky en Norvège

Crédit photo © Reuters

OSLO (Reuters) - Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, est arrivé en Norvège mercredi dans le cadre d'une visite non annoncée afin de discuter du soutien à la défense de son pays contre l'invasion russe, a déclaré le gouvernement norvégien dans un communiqué. Volodimir Zelenskiy et le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Stoere, se réuniront notamment pour discuter de la poursuite du soutien de la Norvège à l'Ukraine, a indiqué le gouvernement. Les dirigeants de la Suède, du Danemark, de la Finlande et de l'Islande doivent également se rencontrer à Oslo mercredi dans le cadre d'un sommet nordique. "La Norvège continuera à soutenir la lutte de l'Ukraine pour se défendre. Nous apportons un soutien ciblé et à long terme pour aider l'Ukraine dans son combat pour la liberté et la démocratie", a déclaré Jonas Gahr Stoere dans un communiqué. "Les efforts de l'Ukraine sont importants pour préserver la liberté et la sécurité en Norvège également", a-t-il ajouté. (Reportage Terje Solsvik et Louise Breusch Rasmussen ; version française Kate Entringer)