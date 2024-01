Visite surprise de Volodimir Zelensky dans les pays baltes

Crédit photo © Reuters

VILNIUS (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky est arrivé en Lituanie mercredi, a annoncé le bureau du président lituanien, avant des déplacements en Lettonie et en Estonie, annoncés sur son compte X. A Vilnius, le président ukrainien va tenir une conférence de presse conjointe avec son homologue Gitanas Nauseda à 11h25 GMT, a précisé la présidence lituanienne. "Les présidents vont discuter de la guerre en Ukraine, du soutien à l'Ukraine et de son intégration dans l'Union européenne et l'Otan", a déclaré le bureau de Gitanas Nauseda dans un communiqué, ajoutant que Volodimir Zelensky prononcera un discours public. Cette visite surprise à Vilnius, capitale d'un état membre de l'Otan et allié proche de Kyiv, intervient à l'approche du deuxième anniversaire du début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Volodimir Zelensky a également annoncé qu'il se rendra ensuite en Lettonie et en Estonie. "L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie sont des amis de confiance et des partenaires de principe. Aujourd'hui, je suis arrivé à Vilnius avant de me rendre à Tallinn et Riga", a écrit le président ukrainien sur X, anciennement Twitter. (Reportage Andrius Sytas, version française Augustin Turpin et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)