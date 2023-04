Visite en Egypte du ministre syrien des Affaires étrangères

LE CAIRE (Reuters) - Le ministre syrien des Affaires étrangères, Faiçal Mekdad, a été reçu samedi au Caire par son homologue égyptien Sameh Choukri, à l'occasion de la première visite officielle en Egypte d'un chef de la diplomatie syrienne depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011. Cette visite, a déclaré une source au sein des services de sécurité égyptiens, s'exprimant à condition de rester anonyme, vise à mettre en place les conditions d'une réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe, grâce à la médiation de l'Egypte et de l'Arabie saoudite. La Syrie de Bachar al Assad a été exclue provisoirement de la Ligue arabe en novembre 2011, face à la répression sanglante des manifestations pour la démocratie entamées huit mois plus tôt. Des puissances régionales comme l'Arabie saoudite ou les Emirats arabes unis ont cependant fait récemment des gestes d'ouverture envers Damas. Les Etats-Unis ont déploré ces efforts visant à réhabiliter Bachar al Assad ou normaliser les liens avec la Syrie tant qu'une solution politique n'est pas trouvée au conflit. L'agence de presse officielle syrienne Sana a rapporté que les discussions entre Sameh Choukri et Faiçal Mekdad porteraient sur un renforcement des relations entre Damas et Le Caire. Le ministre égyptien des Affaires étrangères s'est rendu en Syrie et en Turquie en février dernier après les séismes qui ont dévasté la région. (Aidan Lewis, Ahmed Mohamed Hassan, Maya Gebeily et Kinda Makieh, version française Jean-Stéphane Brosse)