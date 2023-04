Visite d'Etat de Macron aux Pays-Bas sous le signe du "rapprochement"

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron entame ce mardi une visite d'Etat de deux jours aux Pays-Bas, où le président français accompagné de sept ministres prononcera un discours sur la "souveraineté européenne" et actera la naissance d'un "pacte pour l'innovation et la croissance durable". Première visite d'Etat dans le royaume depuis l'an 2000, ce voyage sera l'occasion de confirmer le renforcement des liens amorcé depuis la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni, proche allié des Pays-Bas. L'Elysée insiste sur le "rapprochement" entre deux pays dont le positionnement européen ne saurait se résumer désormais à un contraste entre La Haye "libérale et économe" et Paris "solidaire et protectionniste". Depuis le début de la guerre en Ukraine, "les positions ont convergé" notamment sur la souveraineté européenne en matière économique et industrielle, objet d'un discours d'Emmanuel Macron à l'institut Nexus de La Haye, dit la présidence française. La visite d'Emmanuel Macron aux Pays-Bas, qui suit de quelques jours son déplacement en Chine, intervient alors que les commentaires du chef de l'Etat sur l'"autonomie stratégique" de l'Europe et la crise autour de Taïwan ont suscité une vive incompréhension chez les alliés de la France. "La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes sur ce sujet et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise", a déclaré Emmanuel Macron dans une interview dimanche aux Echos et au site Politico. Ces déclarations ont d'autant plus été critiquées que les autorités chinoises ont mené de samedi à lundi des exercices militaires autour de Taïwan. Mardi, des avions et des navires de la marine chinoise se trouvaient toujours dans les eaux autour de l'île. Emmanuel Macron défend "une voix de puissance d'équilibre au niveau international et au niveau européen", a plaidé mardi sur France Inter Stéphane Séjourné, député européen et secrétaire général du parti présidentiel Renaissance. PACTE POUR L'INNOVATION Au Pays-Bas, Emmanuel Macron sera accompagné de sept ministres (Affaires étrangères, Europe, Armées, Intérieur, Transition énergétique, Transports, Industrie et Recherche) ainsi que de son épouse. Le programme de la visite très protocolaire inclut un dîner d'État au Palais royal d'Amsterdam à l'invitation du roi Willem-Alexander et de son épouse Maxima, ainsi qu'un entretien avec le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte. Les deux pays vont signer un "pacte pour l'innovation et la croissance durable" encourageant des coopérations dans les semi-conducteurs, la physique quantique et l'énergie, domaines dans lesquels l'UE entend renforcer son indépendance. La finalisation d'un accord de défense à l'horizon 2024 est également sur la table. La France est le troisième client (8,1% des exportations en 2021) et le huitième fournisseur (3,6% des importations) des Pays-Bas. Les Pays-Bas sont le huitième partenaire commercial et le septième fournisseur de la France. (Reportage Elizabeth Pineau, avec Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)