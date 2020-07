Virgin Atlantic conclut un accord de sauvetage de 1,32 milliard d'euros

Crédit photo © Reuters

par Alistair Smout

LONDRES (Reuters) - Virgin Atlantic a conclu un accord de sauvetage de 1,2 milliard de livres sterling (1,32 milliard d'euros) avec l'ensemble de ses actionnaires et créanciers afin d'assurer son avenir au-delà de la crise sanitaire, a annoncé mardi la compagnie aérienne britannique.

L'accord, qui repose sur un financement entièrement privé, devrait être signé à la fin de l'été et s'étaler sur les dix-huit mois suivants.

La compagnie aérienne ne devrait donc plus solliciter l'aide publique britannique qu'elle avait espérée obtenir en avril dernier pour surmonter la crise du transport aérien née de la pandémie de coronavirus.

Virgin Atlantic, détenue à 51% par le groupe Virgin dirigé par Richard Branson et à 49% par Delta Air Lines, avait annoncé, un mois plus tard, la suppression de plus de 3.500 emplois et la fermeture de ses opérations à l'aéroport de Gatwick en raison de l'impact de la crise sur la demande.

"Les six derniers mois que nous avons vécus ont été les plus difficiles que nous ayons connus en 36 ans d'existence. Nous avons pris des décisions douloureuses, mais accompli ce que beaucoup pensaient impossible", a déclaré le directeur général Shai Weiss, cité dans un communiqué.

Il a ajouté que le transporteur britannique visait désormais la rentabilité à partir de 2022.

"Nous apprécions grandement le soutien de nos actionnaires, de nos créanciers et de nos nouveaux investisseurs privés et, ensemble, nous allons veiller à ce que Virgin Atlantic puisse sortir de cette crise en affichant une croissance durable et un bilan sain."

(Alistair Smout; version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)