Virbac grimpe après un chiffre d'affaires au premier trimestre au-dessus des attentes

PARIS (Reuters) - Virbac monte en Bourse de Paris mardi après la publication d'un solide chiffre d'affaires du premier trimestre qui permet au spécialiste de santé animale de relever son objectif de croissance pour l'ensemble de l'année.

L'action gagne 7,34% à 373 euros vers 08h40 GMT, prenant la tête de l'indice SBF 120, lui-même en baisse de 0,51%.

Le groupe a fait état jeudi d'un chiffre d’affaires au premier trimestre en hausse de 16,2% à parités constantes, à 318,0 millions d'euros, portée par "une très bonne performance dans le segment des animaux de compagnie".

Malgré des incertitudes pour les mois à venir et la normalisation attendue du marché, Virbac relève le haut de la fourchette de la fourchette de son objectif de croissance de chiffre d'affaire annuel, attendue entre 5% et 10% contre 5% et 8% auparavant.

Midcap, qui parle d'un "excellent" premier trimestre dans sa note, relève sa recommandation à "acheter".

Portzamparc évoque un "démarrage sur les chapeaux de roues" qui contraste avec le message prudent du groupe à la mi-mars et relève sa prévision annuelle de croissance de chiffre d'affaires à 8,5% à parités constantes contre 7%.

"La croissance organique (au T1) ressort nettement supérieure à nos attentes et la top line enregistre un impact change positif d'environ 8 millions d'euros," ajoute le broker qui relève sa recommandation à "acheter" contre "renforcer", avec un objectif de cours toujours à 410,50 euros.

(Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame)