Virbac grimpe après le relèvement de ses perspectives annuelles

PARIS, 19 décembre (Reuters) - L'action Virbac grimpe mardi après que le spécialiste de la santé animale a relevé ses perspectives de chiffre d'affaires et de ratio de bénéfice d'exploitation à la faveur d'un "important rebond des ventes observé au troisième trimestre et qui se poursuit au quatrième trimestre". À la Bourse de Paris, le titre Virbac prenait 8,39% à 329,50 euros à 08h47 GMT, à un plus haut depuis septembre 2022 et en tête du SBF 120, qui avançait au même moment de 0,04%. La société vise dorénavant pour son exercice 2023 une croissance du chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants autour de 4%, contre une fourchette comprise entre 2% et 4% précédemment. Son ratio de résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions (Ebit ajusté) sur chiffre d'affaires devrait se consolider autour de 15% à taux de change constants, contre une prévision antérieure de 13,5% à 14,5%. Virbac dit avoir relevé ses perspectives "compte tenu de l'important rebond des ventes observé" aux deux derniers trimestres de l'année et en raison "d'une marge sur coût de production plus importante qu'attendue ainsi que du décalage confirmé de certaines dépenses en particulier de R&D". La position de trésorerie nette à fin décembre devrait s'améliorer de près de 50 millions d'euros par rapport à fin décembre 2022, hors acquisitions et impact du plan de rachat d'actions, ajoute le groupe. Par ailleurs, Virbac vise pour 2024 une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants entre 4% et 6% et un ratio d'Ebit ajusté sur chiffre d'affaires autour de 15% à taux de change constants. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)