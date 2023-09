Virbac annonce un résultat net de 74,8 millions d'euros au S1

28 septembre (Reuters) - Virbac SA: * À LA FIN JUIN, CHIFFRE D'AFFAIRES S'ÉLEVAIT À 610,5 MILLIONS D'EUROS CONTRE 616,4 MILLIONS D'EUROS EN 2022 * RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU S1 S'ÉLEVAIT À 75,0 MILLIONS D'EUROS * RÉSULTAT NET S1 S'ÉTABLIT À 74,8 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE -3,6% PAR RAPPORT AU S1 2022 * PERSPECTIVES : CONFIRME PRÉVISIONS RÉVISÉES AVEC UNE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES À TAUX CONSTANTS ET PÉRIMÈTRE ATTENDU DANS UNE GAMME ENTRE 0% ET 4% * UN RATIO DE "RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT AVANT AMORTISSEMENT DES ACTIFS ISSUS D'ACQUISITIONS" SUR "CHIFFRE D'AFFAIRES" QUI DEVRAIT SE CONSOLIDER ENTRE 12% ET 13% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)