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Virbac annonce un résultat net de 74,8 millions d'euros au S1

Virbac annonce un résultat net de 74,8 millions d'euros au S1

28 septembre (Reuters) - Virbac SA:

* À LA FIN JUIN, CHIFFRE D'AFFAIRES S'ÉLEVAIT À 610,5 MILLIONS D'EUROS CONTRE 616,4 MILLIONS D'EUROS EN 2022

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU S1 S'ÉLEVAIT À 75,0 MILLIONS D'EUROS

* RÉSULTAT NET S1 S'ÉTABLIT À 74,8 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE -3,6% PAR RAPPORT AU S1 2022

* PERSPECTIVES : CONFIRME PRÉVISIONS RÉVISÉES AVEC UNE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES À TAUX CONSTANTS ET PÉRIMÈTRE ATTENDU DANS UNE GAMME ENTRE 0% ET 4%

* UN RATIO DE "RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT AVANT AMORTISSEMENT DES ACTIFS ISSUS D'ACQUISITIONS" SUR "CHIFFRE D'AFFAIRES" QUI DEVRAIT SE CONSOLIDER ENTRE 12% ET 13% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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