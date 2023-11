Violents combats entre l'armée israélienne et le Hamas dans le nord de Gaza

Violents combats entre l'armée israélienne et le Hamas dans le nord de Gaza













GAZA/JÉRUSALEM, 9 novembre (Reuters) - L'armée israélienne a dit jeudi livrer des combats acharnés au Hamas dans les ruines du nord de la bande de Gaza, alors que les deux camps revendiquent avoir infligé de lourdes pertes à leur adversaire. Ignorant les appels à une trêve ou une pause humanitaire qui se multiplient et vont résonner une nouvelle fois ce jeudi à Paris, où la France a convoqué une conférence internationale, le Premier ministre Benyamin Netanyahu a répété mercredi qu'Israël ne suspendrait pas son offensive tant que les 240 otages pris par le Hamas le 7 octobre n'auraient pas été libérés. Des habitants de Gaza ont rapporté jeudi que les troupes israéliennes se rapprochaient de l'hôpital Al Chifa, le plus grand centre médical de la ville, dont Israël soupçonne qu'il abrite dans ses souterrains un centre de commandement du Hamas. Des milliers de civils fuyant les bombardements aériens incessants ont trouvé refuge autour de l'hôpital. Le ministre israélien de la Défense a dit mardi que les soldats avaient atteint "le coeur" de la ville de Gaza, sans préciser ce qu'il entend par là, toute la partie nord de l'enclave palestinienne étant densément construite. Mercredi soir, l'armée a dit avoir pris le contrôle d'une place forte du Hamas, appelée Complexe 17, située dans le camp de réfugiés de Jabaleya, au nord de la ville de Gaza, après 10 heures de combats acharnés contre des militants du Hamas et du Djihad islamique sur et sous terre. Selon l'armée, des dizaines de combattants islamistes ont été tués, des quantités importantes d'armes saisies et des entrées de tunnels localisées. CRIMES DE GUERRE L'armée a aussi dit avoir découvert un site de fabrication et de stockage d'armes dans un immeuble d'habitation d'un autre quartier du nord de Gaza, Cheikh Radouane. Elle a diffusé des images de soldats inspectant les lieux dans un bâtiment en ruines. Israël dit avoir perdu 33 soldats depuis le début de son offensive terrestre, tandis que le Hamas affirme avoir infligé des pertes bien plus lourdes à Tsahal. Alors que les combats ne donnent aucun signe de fléchissement, l'inquiétude ne cesse de croître pour la population civile prise au piège des bombardements. Israël a ouvert depuis le début de la semaine un couloir sécurisé vers le sud de la bande de Gaza, qui fonctionne quatre heures par jour. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'Onu (OCHA), 50.000 personnes l'ont emprunté mercredi. En visite le même jour du côté égyptien du poste frontalier de Rafah, par lequel transite le peu d'aide humanitaire qui entre à Gaza, le commissaire aux droits de l'Homme des Nations unies, l'Autrichien Volker Türk, a estimé que la "punition collective" infligée par Israël aux Gazaouis et les évacuations forcées étaient constitutives d'un "crime de guerre" au même titre que les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre en Israël. (Reportage de Nidal al-Mughrabi à Gaza, Maytaal Angel, Emily Rose et Maayan Lubell à Jérusalem, Rami Amichay à Tel Aviv ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)