Violent incendie sur l'île de Tenerife, des milliers de personnes évacuées

Crédit photo © Reuters

par Corina Pons et Borja Suarez TENERIFE, ÎLES CANARIES, ESPAGNE (Reuters) - Les pompiers de l'île espagnole de Tenerife luttaient jeudi contre un violent feu de forêt qui s'est déclaré dans un parc national tandis que les autorités ont évacué quelques 3.800 personnes par précaution. Le périmètre de l'incendie s'est étendu sur 31 kilomètres dans des forêts sèches se trouvant sur deux flancs de ravins près du volcan Teide, le plus haut sommet d'Espagne. "Quand on sort, on commence à suffoquer. C'est comme si on avait quelque chose de coincé dans la gorge", a déclaré Alba Gil, 37 ans, habitante du village de La Esperanza, où les autorités ont donné l'ordre de rester à domicile en raison des fumées. L'incendie s'est déclaré mercredi, et a ravagé 2.600 hectares de terres. "Il s'agit de l'incendie le plus complexe que les îles Canaries aient connu au cours des 40 dernières années", a déclaré Fernando Clavijo, le président de l'archipel, lors d'une conférence de presse. Le feu s'est propagé vers le nord et vers une vallée où se trouvent plusieurs campings, a précisé Pedro Martinez, le chef des services d'urgence de Tenerife. Si certains villages ont été évacués par précaution, d'autres résidents ont reçu l'ordre de rester chez eux. Une prison et un centre d'accueil pour migrants font partie des zones confinées, a ajouté Fernando Clavijo. La protection civile a évacué 1.294 personnes de leur domicile dans la municipalité d'El Rosario et 1.525 personnes dans des zones de La Orotava jeudi, le nombre total d'évacuations atteignant 3.800 personnes. Les autorités ont déployé 17 avions et 350 pompiers et militaires. Des bombardiers d'eau supplémentaires sont arrivés du continent. Tous les accès aux montagnes de l'île ont été fermés afin d'éviter les incidents, y compris au mont Teide, très prisé des touristes. Les deux aéroports de Tenerife fonctionnent normalement, a indiqué l'opérateur aéroportuaire espagnol Aena. (Rédaction Andrei Khalip ; version française Nathan Vifflin ; édité par Kate Entringer)