Vingt-quatre soldats israéliens tués à Gaza

Vingt-quatre soldats israéliens tués à Gaza













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Vingt-quatre soldats israéliens sont morts lors de combats à Gaza, le bilan le plus lourd en une seule journée pour l'armée israélienne depuis le début de la guerre dans l'enclave palestinienne le 7 octobre, a annoncé mardi le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari. Vingt et un soldats ont péri dans une explosion qui a provoqué l'effondrement de deux bâtiments que les militaires avaient minés en vue de leur démolition, après des tirs de grenades palestiniens sur un char situé à proximité, a déclaré Daniel Hagari. "Nous continuons d'examiner et d'enquêter sur les détails des événements et les raisons de l'explosion", a-t-il ajouté lors d'un point de presse. L'explosion est survenue non loin de la barrière de sécurité séparant Israël de la bande de Gaza. Trois autres soldats ont été tués dans une autre attaque dans le sud du territoire palestinien. "Hier, nous avons vécu l'une de nos journées les plus difficiles depuis le début de la guerre", a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. "Au nom de nos héros, pour la sauvegarde de nos vies, nous continuerons le combat jusqu'à la victoire absolue"", a-t-il assuré. "Cette guerre déterminera l'avenir d'Israël pour les décennies à venir - la mort de soldats est nécessaire pour atteindre les objectifs de cette guerre", a déclaré le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant après avoir présenté ses condoléances aux familles des militaires tués. Les forces israéliennes mènent actuellement leur offensive terrestre la plus intense depuis le début de l'année dans la partie ouest de la ville de Khan Younès, située dans le sud de la bande de Gaza, où des centaines de milliers d'habitants de l'enclave se sont réfugiés ces derniers mois pour échapper aux bombardements. Selon le ministère de la Santé de Gaza, au moins 25.490 personnes ont été tuées - sur une population de 2,3 millions d'habitants - dans l'enclave depuis le 7 octobre, jour de l'attaque du Hamas contre Israël qui a fait quelque 1.200 morts. D'après la même source, 195 Palestiniens ont été tués au cours des dernières 24 heures. L'armée israélienne a de son côté affirmé avoir tué des "dizaines de terroristes" à Khan Younès. (Bassam Masoud, Nidal al Mughrabi et Emily Rose, version française Bertrand Boucey, Blandine Hénault, Jean-Stéphane Brosse)