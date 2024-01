Vingt et un soldats israéliens tués à Gaza

LONDRES, 23 janvier (Reuters) - Vingt et un soldats israéliens sont morts lors de combats à Gaza, le bilan le plus lourd en une seule journée pour l'armée israélienne depuis le début de la guerre dans l'enclave palestinienne, a annoncé mardi le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari. Des activistes palestiniens ont tiré une roquette contre un char et, dans le même temps, une explosion a fait s'écrouler un bâtiment de deux étages sur des soldats, a-t-il précisé. "Nous continuons d'examiner et d'enquêter sur les détails des événements et les raisons de l'explosion", a dit Daniel Hagari lors d'un point presse. (Emily Rose, version française Bertrand Boucey)