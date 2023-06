Vingt blessés dans une explosion près de Dnipro

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Une explosion a touché samedi un immeuble résidentiel de deux étages près de la ville de Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, blessant au moins 20 personnes, dont cinq enfants, a déclaré le gouverneur de la région, Serhi Lysak. Trois des enfants étaient dans un état grave, a indiqué Serhi Lysak, sur l'application de messagerie Telegram. Au total, 17 personnes sont soignées à l'hôpital. Les équipes d'urgence ont sorti quatre personnes des décombres de l'immeuble qui s'est effondré dans la ville de Pidhorodne, au nord de Dnipro, ont rapporté les médias locaux. Un autre enfant est encore probablement pris au piège, a dit Serhi Lysak. Des messages diffusés sur les réseaux sociaux rapportent qu'un missile russe aurait provoqué l'explosion et qu'un bâtiment des services d'urgence de aurait également été touché. Les responsables militaires ukrainiens n'ont pas confirmé la responsabilité d'un tir de missile. La frappe a eu lieu entre deux habitations, a déclaré de son côté le président ukrainien Volodimir Zelensky sur Telegram. "Malheureusement, il y a des gens sous les décombres", a-t-il ajouté. "Une fois de plus, la Russie prouve qu'elle est un État terroriste". Moscou dément systématiquement les accusations selon lesquelles ses soldats ciblent délibérément des civils. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des équipes de secours travaillant dans les décombres encore fumantes d'un bâtiment effondré. (Reportage Ron Popeski et Oleskander Kozhukhar, version française Kate Entringer)