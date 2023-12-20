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Vinci signe un acte d'engagement pour un contrat majeur de PPP en Australie

Vinci signe un acte d'engagement pour un contrat majeur de PPP en Australie

20 décembre (Reuters) - Vinci SA:

* VINCI SIGNE UN ACTE D'ENGAGEMENT POUR UN CONTRAT MAJEUR DE PPP DE LIGNES DE TRANSMISSION ÉLECTRIQUE À HAUTE TENSION EN AUSTRALIE

* DANS LE CADRE DE L'UNE DES PREMIÈRES ZONES D'ÉNERGIE RENOUVELABLE (REZ- RENEWABLE ENERGY ZONE) DE L'ÉTAT DE LA NOUVELLE-GALLES DU SUD

* PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP) D'UNE DURÉE DE 35 ANS

* SON BOUCLAGE FINANCIER EST PRÉVU POUR LE SECOND SEMESTRE 2024, APRÈS L'OBTENTION DES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES

* LA PHASE DE CONCEPTION EST PRÉVUE DÉBUT 2024, POUR UNE MISE À DISPOSITION PROGRESSIVE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE À COMPTER DU TROISIÈME TRIMESTRE 2027 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)

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