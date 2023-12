Vinci signe un acte d'engagement pour un contrat majeur de PPP en Australie

20 décembre (Reuters) - Vinci SA: * VINCI SIGNE UN ACTE D'ENGAGEMENT POUR UN CONTRAT MAJEUR DE PPP DE LIGNES DE TRANSMISSION ÉLECTRIQUE À HAUTE TENSION EN AUSTRALIE * DANS LE CADRE DE L'UNE DES PREMIÈRES ZONES D'ÉNERGIE RENOUVELABLE (REZ- RENEWABLE ENERGY ZONE) DE L'ÉTAT DE LA NOUVELLE-GALLES DU SUD * PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP) D'UNE DURÉE DE 35 ANS * SON BOUCLAGE FINANCIER EST PRÉVU POUR LE SECOND SEMESTRE 2024, APRÈS L'OBTENTION DES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES * LA PHASE DE CONCEPTION EST PRÉVUE DÉBUT 2024, POUR UNE MISE À DISPOSITION PROGRESSIVE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE À COMPTER DU TROISIÈME TRIMESTRE 2027