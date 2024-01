Vinci revoit à la hausse son estimation de trésorerie pour 2023

PARIS (Reuters) - Vinci a déclaré jeudi que son cash-flow libre en 2023 devrait avoir dépassé le niveau atteint l'année précédente, soit 5,4 milliards d'euros, pour s'établir à un nouveau record. Dans un communiqué, le groupe a rappelé qu'il anticipait initialement un cash-flow libre annuel de 4,5 milliards d'euros. "Cette situation particulièrement remarquable résulterait notamment d'un niveau d'encaissement des clients en fin d'année supérieur aux attentes et du décalage dans le temps de certains investissements", a indiqué Vinci, qui doit communiquer ses résultats annuels le 7 février. (Rédigé par Jean Terzian, édité par Blandine Hénault)