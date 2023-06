Vinci remporte un contrat lié à une nouvelle interconnexion électrique entre la France et l'Espagne

15 juin (Reuters) - Vinci SA: * REMPORTE UN CONTRAT LIÉ À UNE NOUVELLE INTERCONNEXION ÉLECTRIQUE ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE * CONCEPTION/CONSTRUCTION DE DEUX STATIONS DE CONVERSION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE * CAPACITÉ CUMULÉE DE 2 GW * MONTANT D'ENVIRON 300 MILLIONS D'EUROS POUR LES ENTREPRISES DE VINCI * LE GROUPEMENT COMPOSÉ DE VINCI ENERGIES, VINCI CONSTRUCTION ET HITACHI ENERGY (MANDATAIRE) S'EST VU ATTRIBUER LE CONTRAT PAR INELFE (INTERCONNEXION ÉLECTRIQUE FRANCE-ESPAGNE) * LA LIVRAISON DE CES STATIONS EST ATTENDUE EN 2028 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)