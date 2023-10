Vinci relève son objectif de cash-flow libre pour l'année

PARIS, 26 octobre (Reuters) - Vinci a relevé jeudi son objectif de cash-flow libre pour l'année, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires au troisième trimestre de 18,3 milliards d'euros, en hausse de 8% à structure comparable, citant notamment une croissance de l'activité à l'international qui s'est accélérée. Le cash-flow libre devrait être d'au moins 4,5 milliards d'euros, a déclaré le groupe après avoir dit viser le haut d'une fourchette de 4,0 à 4,5 milliards d'euros. Le groupe européen de construction et de concessions a affiché un chiffre d'affaires trimestriel à l'international, qui représente 57% de son chiffre d'affaires total, de 7,9 milliards d'euros, en hausse de 21% par rapport à 2022 à structure réelle. Après ces résultats, le groupe confirme ses autres perspectives annuelles, à savoir "une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel, d'une ampleur toutefois plus modeste que celle observée en 2022 et un résultat net légèrement supérieur à son niveau de 2022, malgré la hausse sensible des frais financiers". (Rédigé par Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)