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Vinci prévoit un CA d’au moins 7,5 MdsE en 2025 pour Cobra IS

Vinci prévoit un CA d’au moins 7,5 MdsE en 2025 pour Cobra IS

12 décembre (Reuters) - Vinci SA:

* JOURNÉE INVESTISSEURS DÉDIÉE À COBRA IS "STRATEGIC BOOSTER TO VINCI"

* MODÈLE D'AFFAIRES DE VINCI RENFORCÉ PAR L'APPORT DE COBRA IS

* SERVICES ET PROJETS DANS L'ÉNERGIE : EN 2025, CA D'AU MOINS 7,5 MILLIARDS D'EUROS ET MARGE OPÉRATIONNELLE SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 7,5%

* PORTEFEUILLE D'ACTIFS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE : CAPACITÉ TOTALE - EN EXPLOITATION OU EN CONSTRUCTION - D'ENVIRON 5 GW EN 2025 ET SUPÉRIEURE À 12 GW EN 2030 Texte original tinyurl.com/2s36pk6u Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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