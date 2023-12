Vinci prévoit un CA d’au moins 7,5 MdsE en 2025 pour Cobra IS

Vinci prévoit un CA d’au moins 7,5 MdsE en 2025 pour Cobra IS













12 décembre (Reuters) - Vinci SA: * JOURNÉE INVESTISSEURS DÉDIÉE À COBRA IS "STRATEGIC BOOSTER TO VINCI" * MODÈLE D'AFFAIRES DE VINCI RENFORCÉ PAR L'APPORT DE COBRA IS * SERVICES ET PROJETS DANS L'ÉNERGIE : EN 2025, CA D'AU MOINS 7,5 MILLIARDS D'EUROS ET MARGE OPÉRATIONNELLE SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 7,5% * PORTEFEUILLE D'ACTIFS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE : CAPACITÉ TOTALE - EN EXPLOITATION OU EN CONSTRUCTION - D'ENVIRON 5 GW EN 2025 ET SUPÉRIEURE À 12 GW EN 2030 Texte original tinyurl.com/2s36pk6u Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)