Vinci finalise l’acquisition de 29,99% du capital d'OMA
8 décembre (Reuters) - Vinci SA:
* VINCI DEVIENT LE PREMIER ACTIONNAIRE DU GROUPE AÉROPORTUAIRE OMA AU MEXIQUE
* FINALISATION DE L'ACQUISITION DE 29,99 % DU CAPITAL DU GROUPE AÉROPORTUAIRE OMA
* VINCI AIRPORTS DEVIENT LE PREMIER ACTIONNAIRE D'OMA QUI EXPLOITE 13 AÉROPORTS AU MEXIQUE JUSQU'EN 2048
* A FINALISÉ LE RACHAT AUPRÈS DE FINTECH D'UNE PARTICIPATION DE 29,99 % DU CAPITAL D'OMA POUR UN MONTANT TOTAL DE 1,17 MILLIARDS DE DOLLARS
* CETTE OPÉRATION PERMET À VINCI AIRPORTS DE CONSOLIDER SA POSITION DE PREMIER OPÉRATEUR AÉROPORTUAIRE PRIVÉ MONDIAL ET DE RENFORCER SON IMPLANTATION SUR LE CONTINENT AMÉRICAIN
* VINCI AIRPORTS DÉPLOIERA ÉGALEMENT SON PLAN D'ACTION ENVIRONNEMENTAL VISANT À ATTEINDRE ZÉRO ÉMISSION NETTE SUR L'ENSEMBLE DE SON RÉSEAU D'ICI 2050 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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