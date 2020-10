Vinci décroche au Kenya son premier partenariat public-privé en Afrique

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le groupe Vinci a annoncé jeudi avoir signé un accord avec le Kenya pour la construction d'une autoroute, précisant qu'il s'agit du premier partenariat public-privé (PPP) conclu par Vinci Concessions en Afrique.

Le projet chiffré à environ 1,3 milliard d'euros sur 30 ans consiste à transformer une route existante en une autoroute à 2x2 voies sur 175 kilomètres entre Nairobi et les villes de Nakuru et Mau Summit, à travers la vallée du Rift, avec exploitation et maintenance de la nouvelle autoroute pendant 30 ans.

L'accord a été signé mercredi à Paris en présence d’Emmanuel Macron et de son homologue kényan Uhuru Kenyatta.

Les travaux de construction sont prévus pour durer 42 mois. Le closing financier du projet devrait intervenir d'ici fin 2021, précise Vinci dans un communiqué.

