Vinci annonce un CA en hausse de 17% au 1er trimestre avec ses activités concessions et énergies

Vinci a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en hausse de 17% au premier trimestre, aidé en partie par la croissance de ses unités concessions et énergies. Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est établi à 15,0 milliards d'euros. Le groupe a par ailleurs confirmé ses perspectives annuelles. "A ce stade, hors événements exceptionnels, le groupe envisage pour 2023 une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel, d'une ampleur toutefois plus modeste que celle observée en 2022", a précisé le Vinci dans un communiqué. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)