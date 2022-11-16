Vinci Airports : trafic en hausse de 57,8% en octobre 2022 par rapport à 2021
16 novembre (Reuters) - Vinci SA:
* TRAFICS DE VINCI AUTOROUTES ET DE VINCI AIRPORTS EN OCTOBRE
* EN OCTOBRE, VARIATION 2022/2021 TRAFIC PASSAGERS DE VINCI AIRPORTS +57,8%
* EN OCTOBRE, VARIATION 2022/2021 TRAFIC DES RÉSEAUX INTERURBAINS VINCI AUTOROUTES -7,0%
* CUMUL À FIN OCTOBRE (10 MOIS), VARIATION 2022/2021 TRAFIC DES RÉSEAUX INTERURBAINS VINCI AUTOROUTES +7,5%
* CUMUL À FIN OCTOBRE (10 MOIS), VARIATION 2022/2021 TRAFIC DES RÉSEAUX INTERURBAINS VINCI AUTOROUTES X2,3
* AU GLOBAL, LE TRAFIC PASSAGERS SUR LES DIX PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE 2022 A ATTEINT 70,8% DE SON NIVEAU DE 2019
* EN OCTOBRE, LA BAISSE DU TRAFIC DE VINCI AUTOROUTES EST IMPUTABLE ESSENTIELLEMENT À DES EFFETS CALENDAIRES AINSI QU'À LA PÉNURIE DE CARBURANTS EN FRANCE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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