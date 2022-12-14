Vinci Airports : trafic en hausse de 42,8% en novembre 2022 par rapport à 2021
14 décembre (Reuters) - Vinci SA:
* LE TRAFIC DE VINCI AUTOROUTES - TOUS VÉHICULES CONFONDUS - A PROGRESSÉ EN NOVEMBRE 2022 PAR RAPPORT À NOVEMBRE 2019
* EN NOVEMBRE 2022 LE TRAFIC PASSAGERS DE VINCI AIRPORTS A RECULÉ DE 18,6% PAR RAPPORT À NOVEMBRE 2019
* EN NOVEMBRE 2022 LE TRAFIC PASSAGERS DE VINCI AIRPORTS A AUGMENTÉ DE 42,8% PAR RAPPORT À NOVEMBRE 2021
* EN NOVEMBRE 2022 LE TRAFIC DE VINCI AUTOROUTES A BAISSÉ 3,3% DE PAR RAPPORT À NOVEMBRE 2021
* EN NOVEMBRE 2022 LE TRAFIC DE VINCI AUTOROUTES A AUGMENTÉ 3,1% DE PAR RAPPORT À NOVEMBRE 2019 Texte original sur Eikon [ID: nGNE7RpZB3] Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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