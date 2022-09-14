Vinci Airports : trafic en baisse de 22,2% en août 2022 par rapport à 2019
14 septembre (Reuters) - Vinci SA:
* TRAFICS DE VINCI AUTOROUTES ET DE VINCI AIRPORTS EN AOÛT 2022
* A L'INVERSE DU MOIS DE JUILLET, LE TRAFIC DES VÉHICULES LÉGERS A ÉTÉ DÉFAVORABLEMENT IMPACTÉ EN AOÛT 2022 PAR DES EFFETS CALENDAIRES COMPARATIVEMENT À AOÛT 2019
* SUR LES HUIT PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE, LE TRAFIC - TANT DES VÉHICULES LÉGERS QUE DES POIDS LOURDS - EST EN PROGRESSION PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2019
* LE REDRESSEMENT DU TRAFIC S'EST POURSUIVI EN AOÛT DANS LA QUASI-TOTALITÉ DES PLATEFORMES DU RÉSEAU DE VINCI AIRPORTS
* LE RETOUR DU TRAFIC À UN NIVEAU PROCHE DE CELUI DE 2019 S'EST CONFIRMÉ DANS PLUSIEURS AÉROPORTS, NOTAMMENT AU PORTUGAL, EN SERBIE ET SUR LE CONTINENT AMÉRICAIN
* EN AOÛT 2022 LE TRAFIC PASSAGERS DE VINCI AIRPORTS A RECULÉ DE 22,2% PAR RAPPORT À AOÛT 2019 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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