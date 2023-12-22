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Vinci Airports et la République Dominicaine prolongent de 30 ans le contrat de concession aéroportuaire

Vinci Airports et la République Dominicaine prolongent de 30 ans le contrat de concession aéroportuaire

22 décembre (Reuters) - Vinci SA:

* VINCI AIRPORTS ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE PROLONGENT DE 30 ANS LE CONTRAT DE CONCESSION AÉROPORTUAIRE

* PAIEMENT INITIAL DE 775 MILLIONS DE DOLLARS (705 MEUR ) À L'ÉTAT DOMINICAIN ET INVESTISSEMENTS COMPLÉMENTAIRES (TRAVAUX) DE 830 MILLIONS DE DOLLARS (755 MEUR ) JUSQU'À LA FIN DE LA DURÉE DE LA NOUVELLE CONCESSION

* POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DE VINCI AIRPORTS POUR SOUTENIR LE TOURISME ET LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE DU PAYS

* NOUVEAU CONTRAT DE CONCESSION DE 2030 À 2060 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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