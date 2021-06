Vinales devance Quartararo en qualifs

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Après sa dernière place au Sachsenring dimanche dernier, Maverick Vinales (Yamaha) a remis les pendules à l'heure en signant la pole position au Grand Prix des Pays-Bas avec un nouveau record de la piste (1'31''814). Un record enregistré quelques minutes auparavant par son coéquipier Fabio Quartararo (+0''071). Le leader au classement général n'a pas démérité mais a commis une petite erreur au dernier tour de la Q2 qui a éteint ses espoirs de pole. Le Français partira tout de même juste derrière l'Espagnol et devant Francesco Bagnaia (Ducati, +0''302). Sorti in extremis de la Q1, Johann Zarco (Pramac) s'élancera cinquième sur la grille de départ demain (+0''580). Victorieux en Allemagne, Marc Marquez (Honda) a chuté et partira vingtième.