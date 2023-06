Villeroy juge "excessive" la réaction des marchés aux annonces de la BCE !

Villeroy juge "excessive" la réaction des marchés aux annonces de la BCE !













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les marchés financiers ne doivent pas tirer de conclusions hâtives sur l'évolution des taux de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré vendredi François Villeroy de Galhau, au lendemain d'une huitième hausse consécutive de taux de la BCE. Le gouverneur de la Banque de France, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a jugé "excessive" la réaction des marchés aux annonces de jeudi, qui s'est traduite par une hausse des rendements obligataires et un renforcement des anticipations sur un futur taux de dépôt au-dessus de 3,9%. "Nos futures décisions s'appuieront sur les indicateurs (macroéconomiques), réunion après réunion", a dit François Villeroy de Galhau lors d'une conférence à Paris. "En conséquence, personne ne devrait se précipiter à tirer des conclusions prématurées concernant notre calendrier ou notre taux terminal, et la récente volatilité des marchés semble quelque peu excessive", a-t-il ajouté. Au-delà de sa nouvelle hausse des taux, la BCE a surtout relevé jeudi ses prévisions d'inflation jusqu'en 2025 à un niveau que sa présidente Christine Lagarde a jugé "inacceptable". François Villeroy de Galhau a toutefois insisté vendredi sur le fait que les prochaines décisions de la BCE ne seraient pas fondées sur des projections mais sur des données macroéconomiques, lesquelles donnent jusqu'à présent à penser que le resserrement de la politique monétaire dans la zone euro produit des effets. (Rédigé par Leigh Thomas, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)