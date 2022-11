Villeroy et Nagel veulent accélérer l'union des marchés de capitaux

PARIS (Reuters) - La guerre en Ukraine, l'inflation et la crise énergétique rendent plus que jamais nécessaire d'accélérer le projet d'Union des marchés de capitaux (UMC) de l'UE pour financer ses "transformations verte et numérique", estiment les dirigeants des banques centrales française et allemande dans une tribune commune publiée lundi.

Dans ce texte, publié par Les Echos et Handelsblatt, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, et Joachim Nagel, président de la Banque fédérale d'Allemagne, cherchent à faire preuve d'unité dans un contexte de relations tendues entre Paris et Berlin.

"L'Europe est au cœur de la crise : celle de la guerre russe en Ukraine, de l'énergie, de l'inflation. Nous écrivons aujourd'hui tous deux avec une conviction : notre unité en devient plus difficile, mais encore plus indispensable", indiquent-ils.

"Et ce qui vaut pour toute l'Europe vaut d'abord et surtout pour le couple franco-allemand : nous diviser, ce serait nous condamner", ajoutent François Villeroy de Galhau et Joachim Nagel.

Les deux dirigeants jugent indispensable que l'initiative pour l'UMC lancée en 2015 aille de l'avant afin de "contribuer à la préservation de la stabilité financière" en favorisant la diversification géographique des sources de financement et le partage des risques du secteur privé grâce au développement du financement par fonds propres.

"Les événements tels que le Brexit, la pandémie ou, plus récemment, la guerre menée par la Russie en Ukraine ont hélas retardé les efforts déployés dans ce domaine. Nous devons au contraire, plus que jamais, accélérer la transition énergétique et nous avons par conséquent besoin des ressources financières fournies par une UMC verte", ajoutent-ils, en défendant la nécessité de rendre l'UE plus attractive pour les investisseurs.

"Achever l'Union des marchés de capitaux constitue sans nul doute une course de fond. Pour en assurer le succès, nous devons dès à présent avancer dans la bonne direction. Un système financier concurrentiel et intégré aidera l'Europe à relever avec succès les défis auxquels nous sommes confrontés."

(Reportage John Irish et Benjamin Mallet)