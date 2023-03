Villeroy de Galhau estime que les banques françaises sont "stables et rentables"

PARIS (Reuters) - Les banques françaises sont stables et rentables, a déclaré le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui se félicite de la décision des autorités suisses de faire racheter Credit Suisse par UBS.

"Du côté de Credit Suisse, c'est une banque qui avait depuis plusieurs années un problème de modèle d'activité et de rentabilité, et qui souffrait de contrôles internes insuffisants. Les autorités suisses se sont fortement mobilisées ce week-end pour l'adosser à UBS, ce qui est une solution bienvenue", a déclaré François Villeroy de Galhau dans une interview publiée lundi par Le Monde. "L'industrie bancaire en France est concentrée autour de six grandes banques qui ont toutes un modèle d'affaires stable et profitable, une forte maîtrise des risques, et un haut degré de conformité aux règles", a ajouté François Villeroy de Galhau, également membre du Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne (BCE). "Pour redire une évidence, les banques françaises sont solides." (Rédigé par Sudip Kar-Gupta et Leigh Thomas; Version française Kate Entringer)