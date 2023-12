Villeroy de Galhau (BCE) ne s'attend pas à de nouvelles hausses de taux - La Dépêche du Midi

Villeroy de Galhau (BCE) ne s'attend pas à de nouvelles hausses de taux - La Dépêche du Midi













PARIS, (Reuters) - La lutte contre l'inflation progresse plus rapidement que prévu et la Banque centrale européenne n'aura, sauf choc, plus besoin de relever son taux directeur, a déclaré mercredi le gouverneur de la Banque de France (BdF), François Villeroy de Galhau, à l'occasion d'un entretien accordé au quotidien La Dépêche du Midi. "Nous sommes en bonne voie dans la lutte contre l'inflation même si nous ne sommes pas encore au terme", a expliqué le gouverneur, notant que le ralentissement des prix de l'énergie, et celui des autres postes de consommation provoqué par le durcissement de la politique monétaire, était plus rapide qu'attendu. "C'est pourquoi, sauf choc, il n'y aura pas de nouvelle hausse de nos taux; la question d'une baisse pourra se poser courant 2024, mais pas maintenant", a précisé François Villeroy de Galhau. Mardi, Isabel Schnabel, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a également déclaré à Reuters qu'elle jugeait une nouvelle hausse de taux "improbable". (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Zhifan Liu)