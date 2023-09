Villeroy de Galhau (BCE) met en garde contre les budgets trop expansionnistes

PARIS (Reuters) - Des politiques budgétaires trop souples risquent d'alimenter l'inflation et mettre à mal la lutte de la Banque centrale européenne (BCE) contre la hausse des prix, a prévenu vendredi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. La BCE a relevé jeudi son principal taux d'intérêt à un niveau record de 4% tout en signalant la fin probable de son cycle de resserrement monétaire alors que l'inflation ralentit avec la dégradation de l'activité économique. S'exprimant à l'occasion d'une conférence en Espagne, François Villeroy de Galhau n'a pas souhaité commenter la décision de la BCE tout en exhortant les gouvernements à ne pas compliquer la tâche de la banque centrale pour ramener l'inflation à son objectif de 2% d'ici 2025. "Les gouvernements doivent éviter une politique trop expansionniste qui alimenterait davantage les pressions inflationnistes. Nous avons donc besoin d'une orientation budgétaire et monétaire mieux coordonnée et réalignée", a-t-il déclaré. Une réforme du Pacte de stabilité et de croissance, qui fixe des règles budgétaires pour les pays de l'Union européenne mais qui est considéré comme trop complexe et est peu respecté, constituerait une étape bienvenue dans cette direction, a ajouté François Villeroy de Galhau. Une révision des règles budgétaires de l'UE est en cours et un accord est attendu d'ici la fin de l'année mais l'Allemagne est réticente face à la demande d'autres pays membres de mettre en oeuvre une plus grande flexibilité en la matière. (Reportage Leigh Thomas; Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)