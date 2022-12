Villeroy de Galhau (BCE) : "Le match contre l'inflation n'est pas terminé"

PARIS (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) reste déterminée à ramener le taux d'inflation à 2% d'ici fin 2024-fin 2025, a déclaré vendredi François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de la BCE.

L'inflation devrait atteindre un pic en France et en zone euro au premier semestre 2023 mais le "match n'est pas terminé", a souligné sur BFM Business le gouverneur de la Banque de France au lendemain de la décision de la BCE de relever son taux de dépôt d'un demi-point, à 2%.

"Hier, nous avons terminé la première mi-temps, mais nous n'avons pas terminé le match. (...) 250 points de base (de hausse des taux depuis juillet, NDLR), 2,5% en cinq mois et nous sommes arrivés au taux de 2% que j'avais estimé être le taux neutre", a-t-il dit.

"Nous resterons à l'action pour revenir vers 2% (d'inflation, NDLR). On ne va pas se contenter d'une baisse partielle et d'une inflation qui reste installée à 4-5%", a poursuivi François Villeroy de Galhau.

"La deuxième mi-temps peut durer plus longtemps que la première. Elle se mène un peu différemment, il y a un jeu plus sophistiqué. Sur les taux d'intérêt, on ne joue pas seulement sur le rythme, que nous avons réduit, mais on joue sur la hauteur, c'est-à-dire le niveau terminal, puis on joue sur la durée."

"Et puis il y a la réduction de la taille du bilan, la communication, donc c'est un jeu plus complet", a résumé le gouverneur de la Banque de France, filant la métaphore footballistique.

