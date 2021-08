Villarreal et Grenade se quittent sur un match nul

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Après sa défaite en Supercoupe d’Europe face à Chelsea la semaine passée, Villarreal a signé lundi un début de championnat plutôt timide. À domicile, le sous-marin jaune a concédé le match nul face à Grenade (0-0) à l’occasion de la première journée de Liga. Etienne Capoue a démarré la rencontre pour Villarreal. Dimitri Foulquier et Maxime Gonalons étaient eux titulaires du côté des visiteurs. Dominateurs, les hommes d’Unai Emery se sont créés les plus grosses occasions dans cette rencontre sans parvenir à en concrétiser une seule. Averti une première fois, le défenseur central de Villarreal Juan Foyth a été exclu à dix minutes de la fin du match après avoir reçu un second carton jaune. Le sous-marin jaune tentera de signer sa première victoire de la saison sur la pelouse de l’Espanyol lors de la prochaine journée. De son côté, Grenade recevra sur sa pelouse le FC Valence.