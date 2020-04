Vigilance en France sur un syndrome peut-être lié au coronavirus chez l'enfant

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Une quinzaine d'enfants dont certains étaient contaminés par le coronavirus ont été hospitalisés en France avec un syndrome inflammatoire vasculaire grave comparable à des cas déjà signalés au Royaume-Uni mais aucun décès n'a été enregistré, a annoncé mercredi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

"C'est une alerte que j'ai reçue de la part d'équipes parisiennes (...) depuis 15 jours (...) avec une quinzaine d'enfants de tous âges qui présentent des symptômes de fièvre, des symptômes digestifs et un syndrome qu'on appelle inflammatoire vasculaire assez général qui peut provoquer une défaillance cardiaque", a-t-il déclaré mercredi sur France Info.

"A ma connaissance aucun enfant heureusement n'est mort de ces complications qui sont des maladies assez rares qui peuvent s'accompagner d'une inflammation du coeur, ce qu'on appelle une myocardite", a-t-il précisé.

Des cas similaires "assez récents" ont été rapportés en Espagne, en Italie et en Suisse, mais surtout au Royaume-Uni et "certains enfants, en France comme en Angleterre, mais pas tous, se sont révélés porteurs du coronavirus", a souligné Olivier Véran.

A ce stade, on ne sait pas encore si les enfants ayant développé ce syndrome inflammatoire vasculaire présentaient des maladies sous-jacentes, et "la communauté scientifique et médicale travaille d'arrache-pied" en France et à l'étranger pour tenter d'expliquer ce phénomène.

"C'est quelque chose que je prends évidemment très au sérieux", a dit le ministre, en expliquant qu'il convient de déterminer "s'il y a lieu de faire un lien entre le coronavirus et cette forme qui jusqu'ici n'avait été observée nulle part".

"Nous sommes en train surtout de voir s'il y a de nouveaux cas ou est-ce que c'était une concordance statistique (...) Nous n'avons absolument pas d'explication médicale à ce stade" pour préciser s'il s'agit d'une réaction inflammatoire violente qui se déclenche chez des enfants contaminés par le nouveau coronavirus ou bien d'une autre maladie inflammatoire ou infectieuse.

"Nous aurons les résultats rapidement", a précisé Olivier Véran en assurant qu'il communiquerait les informations consolidées dès qu'elles seront disponibles et en bottant en touche sur un impact éventuel sur le calendrier de réouverture progressive des écoles.

(Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)